[Aviso: Este artículo contiene spoilers de ‘Puñales por la espalda’]

Cada vez que creemos acercarnos lo suficiente como para conocer un poco mejor los entresijos de la industria cinematográfica hollywoodiense, se revela un nuevo secreto que, además de dejarnos ojipláticos, nos pone los pies en la tierra y nos hace ver que la madriguera del conejo va mucho más lejos de lo que tan siquiera podemos concebir.

Rian Johnson ha sido el último cineasta el desvelar uno de esos tejemanejes que pasan inadvertidos a ojos del espectador. Ha sido en el marco de una interesantísima entrevista con el medio Vanity Fair en la que analiza una escena de la excelente ‘Puñales por la espalda’, nominada al Óscar al mejor guión original en la última edición de los Premios de la Academia.

En ella, Ransom —el personaje de Chris Evans— llega a la mansión Thrombey, coincidiendo por primera vez todos los personajes principales en un mismo espacio. Si nos fijamos, varios de ellos tienen iPhones, pero el único que no tiene un producto Apple encima es Ransom. ¿Coincidencia? En absoluto: la compañía de cupertino que un villano lleve uno de sus dispositivos en plano.

Así lo ha explicado Johnson:

“No sé si debería decir esto o no. No porque sea lascivo o algo, sino porque puede joderme en la próxima película de misterio que escriba. Olvidadlo, lo voy a decir, es muy interesante. Apple te deja usar iPhones en películas, pero, y esto es crucial si alguna vez estás viendo una película de misterio, los malos no pueden llevar iPhones en cámara. Cada cineasta que tenga un villano en su película que debería permanecer en secreto querrá matarme ahora mismo.”