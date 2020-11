La ministra de Educación, Andrea Centurión, vía Meet felicitó hoy a la alumna Nancy Jésica Judith Carlos -beneficiaria de la beca que otorga la Residencia Universitaria “Abuelas de Plaza de Mayo”- por haber sido designada como primera escolta de bandera de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

A través de la resolución ECEAyA N° 82-20 que lleva la firma de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Beatriz Maza, se establece que la alumna de apellido Carlos, quien cursa la carrera de Contador Público Nacional (CPN) por su desempeño y logros académicos obtuvo la escolta primera de bandera por el periodo 2020-2021.

“Para nosotros es un gran orgullo que una alumna beneficiaria de una beca en la Residencia Universitaria de la provincia haya alcanzado éste destacable reconocimiento académico. Esto demuestra, una vez más, que la inversión estatal para brindar igualdad de oportunidades a jóvenes de escasos recursos del interior de Catamarca, es una línea de acción que el Gobierno continuará fortaleciendo. Estamos muy contentos por tu logro académico Nancy y cuando las circunstancias lo permitan, nos reuniremos para expresarte las felicitaciones, nuevamente, de manera personal. Y muchas gracias por elegirnos para ser parte de la Residencia Universitaria”, manifestó la ministra Centurión en la comunicación por Meet con la alumna Carlos, quien se encuentra en su localidad natal de Pomán desde el inicio de la pandemia.

En la comunicación, que se realizó a primera hora de la mañana, la alumna Carlos también expresó su agradecimiento al Ministerio de Educación de Catamarca.

“Agradezco la posibilidad que me dieron para poder comenzar a realizar mi sueño de estudiar para convertirme en Contadora (Pública Nacional). Hace cuatro años que estoy en la Residencia (Universitaria), donde los estudiantes del interior contamos con el apoyo y facilidades para cursar nuestras carreras. Ahora estoy estudiado para dos parciales que debo rendir. Le agradezco ministra por haberme sorprendido con su llamado, porque para nuestra familia es muy importante el acompañamiento estatal para poder concretar el sueño de lograr un título profesional”, subrayó la estudiante Carlos.

Por su parte, el director de la Residencia Universitaria, Ariel Arrieta, hizo entrega a la ministra Centurión, del instrumento legal de la UNCA que establece el listado de abanderados para el ciclo 2020-2021 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Estudiante Carlos

Nancy Jésica Judith Carlos, nacida en Pomán, hija de un albañil y una ama de casa, será si todo se encamina como hasta ahora, la primera generación de egresados universitarios en su familia.

En 2016 ingresó como beneficiaria de la beca que otorga la Residencia Universitaria “Abuelas de Plaza de Mayo” luego de completar el cursillo de ingreso, y ahora cursará las materias del quinto y último año de la carrera de contador público nacional en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA.

“Nada de esto sería posible sin el apoyo y contención que me brindó la Residencia durante todos estos años. En estos meses que me toca y nos toca a todos los residentes estar fuera de la Residencia, me doy cuenta de lo imprescindible de contar con un lugar donde poder estudiar y tener el apoyo emocional necesario”, expresó la alumna en agradecimiento de ser parte de la institución provincial.

“Creo que no soy la única que piensa esto, pero sin dudas la Residencia se convirtió en un hogar más para los chicos que somos del interior. Los que debemos dejar todo con el propósito de buscar un futuro mejor”, agregó.