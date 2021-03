El Presidente confirmó que habló con la ministra de Justicia para que deje su cargo y que es “una cuestión de tiempo”. De este modo, el mandatario pierde a su amiga, socia y colaboradora de más de 35 años

Luego de que el viernes trascendiera que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, podría dejar su cargo, Alberto Fernández confirmó este lunes que la funcionaria le manifestó su decisión de irse del Gobierno y que su salida es “una cuestión de tiempo”.

“Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante”, expresó el Presidente en diálogo con C5N.

El primer mandatario reconoció que son dos los nombres que están en análisis como posibles reemplazantes de la ministra de Justicia: el diputado nacional Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. “A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver. A todos los salpican antes de empezar a hablar. a Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en al comisión de justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, manifestó. La salida de la funcionaria se anunció el Día Internacional de la Mujer y vuelve a desbalancear la escasa presencia femenina en el Gabinete: se va una mujer e ingresa un hombre.

Losardo fue la funcionaria que intentó construir puentes con el Poder Judicial, en un momento en que desde el oficialismo más duro se intentaron dinamitar. Desde que trascendió la posibilidad de una renuncia, muchos leyeron que su salida -al ser la persona de mayor confianza del Presidente- implica una derrota política personal del jefe de Estado, que pierde a su amiga, socia y compañera de más de 35 años. Los otros “albertistas” del Gabinete quedan así más debilitados frente a los ministros más identificados con el kirchnerismo duro.

En la entrevista, Alberto Fernández respondió a las acusaciones sobre que la salida de Losardo es por pedido de Cristina Kirchner e hizo una fuerte defensa de la Vicepresidenta: “Yo dije lo que toda mi vida dije de la justicia y cuando terminé de hablar los títulos de los diarios fueron que Alberto se kirchnerizó. Soy uno de los fundadores del kirchnerismo. Lo acompañe a Néstor cuando éramos muy poquitos. Si kirchnerizar es romper la voluntad del diálogo no cuenten conmigo porque voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión. La discusión fue así: se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria. Perdónenme pero hasta lo que yo recuerdo Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner. Hasta la última elección fue contra Doñate. No entiendo cómo funciona esto”.

Y agregó: “Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que Cristina y yo tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia y los dos tenemos esa mirada común con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no. Pero es la única diferencia. Ella lo padece. pero el diagnóstico es exactamente el mismo. Y eso no lo toleran. Lo primero que hacen es decir que Soria es kirchnerista. Su hermana votó el desafuero de De Vido. Los Soria no son precisamente eso. Lo hacen para generar inquina entre Cristina y yo”.