Norman Newlander no seguirá apoyando a su amigo y cliente en la temporada 3 de ‘El método Kominsky‘ (The Kominsky Method). Alan Arkin no estará en la temporada final de la comedia de Netflix coprotagonizada por él y Michael Douglas.

Al parecer, Arkin tomó la decisión de abandonar la serie de Chuck Lorre (‘Mom’, ‘The Big Bang Theory‘) durante la producción de la temporada anterior, estrenada en octubre de 2019. Por entonces el futuro de la serie no estaba confirmado públicamente (se haría el pasado junio) y en la nota oficial en Netflix se guardaron de hablar del reparto.

Sin embargo, esta marcha de la serie será un tanto abrupta ya que los guionistas no prepararon el terreno para esta eventualidad. Así que habrá que ver cómo asume la serie, y su protagonista, la ausencia de Norman. Por este papel, Alan Arkin ha sido nominado dos años consecutivos tanto al Emmy a mejor actor de reparto en comedia como a su homólogo de los Globos de Oro.

Es la segunda serie de Chuck Lorre que pierde a su coprotagonista durante este curso televisivo. Hace una semana nos enterábamos de que Anna Faris dejaría sola a su ‘Mom’ televisiva Alison Janney. El método Kominsky sigue a un actor que, en el ocaso de su carrera, imparte clases de interpretación. Sarah Baker y Nancy Travis completan el reparto principal de la comedia.