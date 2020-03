Netflix ha decidido no seguir adelante con ‘AJ and the Queen‘ y ha cancelado la serie protagonizada por RuPaul, que también creó junto a Michael Patrick King -antiguo showrunner de ‘Sexo en Nueva York’-, tras la emisión de una única temporada.

El propio RuPaul ha confirmado la noticia a través de su cuenta de twitter con el siguiente mensaje: “Final del camino para ‘Aj and the Queen’. Netflix ha decidido no extender nuestro viaje en carretera a través de América. Gracias a todo por el amor y el apoyo. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo“.

Estrenada el pasado 10 de enero, ‘AJ and que Queen’ no despertó el entusiasmo esperado entre los seguidores de RuPaul o los amantes de las series de televisión, por lo que su cancelación no es algo que nos pille por sorpresa. Hace unos años quizá Netflix le hubiese dado una segunda oportunidad, pero la plataforma de streaming cada vez se está mostrando más exigente.

End of the road for “AJ and The Queen” @Netflix has decided to not extend our road trip across America. Thank you for all the love & support. We’re so very proud of the work. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU

— RuPaul (@RuPaul) March 6, 2020