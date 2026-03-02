La Caja de Crédito y Prestaciones llevó a cabo este fin de semana el cierre de las actividades por el Mes del Juego Responsable con una jornada comunitaria realizada en el Parque de los Vientos, donde familias y jóvenes disfrutaron de propuestas recreativas orientadas a promover hábitos saludables y reforzar la concientización sobre el juego responsable.

La jornada incluyó un bingo familiar, pensado como una actividad integradora y no competitiva, que reunió a las familias en un ambiente distendido.

También se realizó una competencia de danza y freestyle, durante la cual artistas y grupos de distintas localidades de la provincia como Antofagasta de la Sierra, Andalgalá, Tinogasta, Belén, Recreo y Los Altos aportaron música, energía y creatividad a la tarde en el parque.

A lo largo del evento, el equipo de la Caja difundió información y brindó charlas breves sobre la importancia del juego responsable, compartiendo recomendaciones para detectar señales de alerta, fomentar el uso moderado del juego como entretenimiento y acceder a canales de ayuda y orientación.

Con esta jornada, y el trabajo que se lleva adelante semana a semana desde el área de Juego Responsable, la Caja de Crédito y Prestaciones reafirma su compromiso con la comunidad y con la promoción del juego responsable durante todo el año, impulsando acciones de prevención, cuidado y participación ciudadana.