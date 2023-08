Los molinos de viento actuales distan mucho de aquellos que Don Quijote confundía con gigantes en la obra de Cervantes. Ahora, en vez de moler el trigo, el maíz y otros granos, se encargan de convertir el viento en energía renovable. Su diseño se parece muy poco a los de antaño y su forma de construirlos es completamente distinta.

La mayoría de aerogeneradores que se construyen llegan a medir más de 200 metros y sus aspas no se quedan cortas de tamaño. Transportar estas grandes estructuras desde la fábrica hasta la zona escogida para su instalación no es tarea fácil. Si te has cruzado alguna vez en carretera con los enormes camiones que mueven sus partes, te habrás percatado de las dimensiones que se manejan y de lo lentos que tienen que ir por eso mismo.

Como solución a estos complejos movimientos, la startup Orbital Composites propone producir las megaestructuras en el mismo sitio en el que se instalarán, a través de impresión 3D.

La empresa, hasta el momento, se ha centrado en la creación de piezas de drones y satélites. Ahora, quiere dar el salto a los molinos de viento. Según cuentan, al imprimir las estructuras in situ, abaratarían los costes de las instalaciones, al reducir un 25% el gasto en materiales (serán reciclados) y entre un 10 y 25% el coste de producción y transporte.

A finales de este año, Orbital Composite pretende imprimir una pala eólica de casi 9 metros de largo. Será su primera prueba para demostrar que su propuesta es plausible. Los ingenieros deberán cerciorarse de que su eficiencia y resistencia es igual o similar a la de los aerogeneradores actuales.

El siguiente paso se realizará en 2024 y consistirá en crear un nuevo robot de impresión 3D que viaje de un lado a otro en un sistema de cable mientras produce palas de 49 metros. Esta dimensión no iguala a las palas que se crean a distancia, pero se acerca.

