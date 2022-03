En una entrevista dada en la jornada de ayer, el empresario Edgar Adhemar Bacchiani afirmó que Adhemar Capital está funcionando nuevamente, al tiempo que adelantó que se empezará el pago a los clientes bancarizados.

En la nota, sostuvo que “estoy tranquilo. Volvimos al ruedo. Estamos saliendo del problema, un problema ajeno a la empresa. Hoy se pone en marcha de nuevo” y agregó que “es mi responsabilidad toda esta gente (los inversores). Eso me mantenía intranquilo.

Hay gente que entiende el negocio. Otros, que no. Hay gente que no tiene paciencia y hay gente que cometió muchos errores en el camino para llegar a invertir con nosotros”.

A su vez, dijo que “en Catamarca, la economía la activé yo, la enfrié yo y ahora la vuelvo a activar. Creo que se van a ver grandes cambios. Mañana se arrancan con pagos bancarizados. Creo que el gran impacto se va a ver en la provincia después del 7 de abril, cuando me descongelen todos los fondos. Cuando esté cien por ciento operativo”.

Sobre las denuncias a su empresa, dijo en Radio Valle Viejo que “nosotros nunca cerramos nuestra empresa. Dimos la cara. Nos expusimos. Yo me expuse muchísimo. No me escondo”.

Fuente: El Chasqui Digital