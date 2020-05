En el mundo de la televisión norteamericana, mayo es sinónimo de ultimar la temporada del año siguiente y es el turno para que las cadenas generalistas anuncien sus novedades. En esta ocasión es ABC la que ha anunciado la renovación de 13 series y programas, incluyendo ‘Stumptown‘, ‘Los Conner‘ y ‘The Rookie‘.

La lista se completa con las comedias ‘black-ish‘ y su spin-off ‘mixed-ish’, ‘American Housewife’, ‘Los Goldberg‘ y el drama ‘A Million Little Things’. Además, tenemos la renovación de sus programas ‘The Bachelor’, ‘Dancing with the Stars’, ‘Shark Tank’ y la nueva versión de ‘Who wants to be a millionaire’.

Con estas renovaciones vienen las cancelaciones de las primerizas ‘Single Parents’, ‘Schooled’, ‘Emergence’, ‘Bless this Mess’ y ‘Kids Say the Darndest Things’. Por otro lado el destino de dramas como ‘For Life’ y ‘The Baker and the Beauty’ sigue en el aire mientras que, recordemos, ‘Anatomía de Grey‘, ‘Station 19’ y ‘The Good Doctor‘ tienen asegurado un año más desde hace meses (incluso años).

En un año marcado por el coronavirus y con finales de temporada truncados, es lógica esta continuidad de la programación como lo hemos visto hace poco con CBS, que renovó 18 series de golpe hace unas semanas o The CW, cuya plantilla de un año a otro queda casi intacta.

Es por eso y porque no se han podido grabar la mayoría de los pilotos acordados, por lo que apenas hay series nuevas en el horizonte. ABC ha anunciado, de momento, dos nuevas para 2020/2021: ‘Call your Mother’, la nueva comedia protagonizada por Kyra Sedgwick sobre el síndrome del nido vacío y ‘Big Sky’, un procedimental que viene de la mano de David E. Kelley.