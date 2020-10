Diputados aprobó con media sanción la ley iniciada por los integrantes de la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deportes para crear el programa provincial de productos catamarqueños en Góndolas. La iniciativa, que lleva la firma de los diputados Natalia Ponferrada, Jorge Andersch, Ricardo Aredes, Hugo Avila, Natalia Herrera, Guillermo Marenco, Marcelo Murúa, Marisa Nóblega, Alejandra Pons, Maximiliano Rivera y José Sosa.

Ponferrada, como miembro informante, recordó que “la ley nacional tiene tres objetivos claros: que el precio de los productos sean transparente y competitivo para los consumidores, que exista armonía y equilibrio entre los actores alcanzados por la ley, y estimular y favorecer la venta de productos locales ampliando la oferta de productos alimentarios artesanales de las mipymes, productos de la actividad de la agricultura familiar, cooperativas y comunidades originarias”.

Así, señaló que dentro de la Comisión que presidente “entendimos que era necesario trabajar en un proyecto de ley que establezca los procedimientos y herramientas para favorecer que los productos catamarqueños tengan un espacio para su comercialización en las góndolas de los supermercados radicados en la provincia y a la vez generar la igualdad de condiciones de calidad costo y producción”.

Por su parte, Natalia Herrera, destacó que la iniciativa “sienta las bases para facilitar los procesos y mecanismos de comercialización a nivel local, regional, nacional y de exportación” para luego destacar el trabajo conjunto de la Comisión. En tanto, Hugo Ávila, valoró el proyecto por cuanto implica “ver hecho realidad el sueño de llegar a las grandes cadenas de comercialización y observar en las góndolas que los productos catamarqueños están siendo exhibidos”.

CATAMARCA A POCO DE ADHERIRSE A LA LEY DE RECETAS DIGITALES

La Cámara baja en su última sesión, dio media sanción a un proyecto de ley presentado por Ramón Figueroa Castellanos y por el cual Catamarca se adhiere a la Ley Nacional de Recetas Electrónicas o Digitales. La iniciativa consiste en incorporar la modalidad de emisión de recetas médicas de manera electrónica teniendo en cuenta los avances tecnológicos que ha atravesado el sistema en el marco del distanciamiento social que impuso la pandemia del Covid-19.Figueroa Castellanos, indicó que “este sistema no es extraño en Argentina por ejemplo, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), ya inició la implementación del uso de la receta digital a todos aquellos médicos autorizados a prescribirlas con su firma digital en el sistema de receta electrónica. “En el marco de estos acontecimientos de crisis sanitaria, el Ministerio de Salud autorizó modificaciones a la prescripción y dispensa de medicamentos psicotrópicos u otros para la atención de patologías crónicas y eventualmente agudas mientras dure la emergencia sanitaria” señaló.Por su parte, Genaro Contreras valoró la iniciativa ya que “viene a solucionar gran parte de los problemas que tienen muchos catamarqueños y catamarqueñas”. “Vecinos se comunican porque en determinadas farmacias o medicamentos se necesitan recetas por duplicado, triplicados en algunos casos, hay veces que las recetas están mal confeccionadas y deben ser revisadas y esta media sanción a la ley apunta a salvaguardar estas cuestiones, sobre todo, para aquellos que viven en el interior” explicó.

AVANZA LA LEY DE PREVENCION DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL MEDIANTE CAPACITACIONES A INTEGRANTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

En la última sesión de la cámara baja, los Diputados y Diputadas aprobaron con media sanción un proyecto de ley impulsado por la titular del cuerpo, Cecilia Guerrero, para prevenir la violencia institucional a través de la formación profesional integral y permanente en derechos humanos de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia. La aplicación de la ley será de carácter obligatorio, tanto para los aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia y al Servicio Penitenciario, de capacitarse continuamente sobre la tarea policial y penitenciaria y cuyo cumplimiento será condición imprescindible para los ascensos y promociones a cargos superiores en los distintos escalafones de las Fuerzas de Seguridad. Guerrero, argumentó que “tanto la Policía de la Provincia como los miembros del Servicio Penitenciario deben estar formados y capacitados en el desempeño de sus funciones específicas para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos”. Recordó los registros que existen en el país sobre despliegues represivos que han desembocado en casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes en manos de fuerzas de seguridad, justificadas como “gatillo fácil”. “El `gatillo fácil´ en ningún caso se justifica, no puede un miembro de la Fuerza de Seguridad disparar por la espalda y saber que va a matar, si tira tiene que ser para césar la huida, no para matarlo, porque esa no es su función, sino ponerlo a disposición de la justicia, quien será por constitución el órgano encargado de juzgar. ““Hay que desmitificar la cuestión de que el garantismo beneficia a los delincuentes, es mentira porque los derechos están establecidos en la Constitución y benefician a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es que una persona que delinque o es sospechada, será sometida a proceso penal con todas las garantías constitucionales. Tenemos que acostumbrarnos que la prevención del delito debe hacerse en el marco de la ley” subrayóPor su parte, Francisco Monti incorporó algunas reflexiones, recordando que en el pasado la Legislatura aprobó la ley de Seguridad Seguridad Pública. “Es importante el abordaje que da este proyecto pero debe haber coherencia con la bajada normativa del Estado provincial” relacionó el legislador. Al respecto, la autora del proyecto remarcó que “si a partir de la ley de Seguridad hubo deficiencias u omisiones en lo que hace a la revisión de toda la normativa que rige al personal de las Fuerzas de Seguridad, nosotros como cuerpo estamos en deuda porque precisamente nuestra atribución es legislar”.En tanto, Marita Colombo, coincidió en el punto de que la Policía debe actuar con respeto irrestricto de los derechos humanos en el marco de los límites que la Constitución y leyes establecen. “Voy a acompañar la iniciativa, creo que el Ministerio de Seguridad tendrá el deber de hacer que esto tenga aplicación” dijo.

EXTENSION IMPOSITIVA : ES LEY EL REGIMEN DE PROMOCION PARA ACTIVIDADES TURISTICAS

Diputados sancionó definitivamente el proyecto del legislador Ricardo Aredes creando así un régimen especial de promoción para la actividad turística, herramienta para asistir mediante beneficios tributarios y crediticios a las personas que desarrollen actividades con fines turísticos. Natalia Ponferrada ofició de miembro infórmate explicando que el proyecto regresó desde el Senado por una pequeña modificación de forma. A la vez, destacó que los beneficios que alcanza esta ley son sobre una exención del 100% en el ejercicio fiscal 2021 sobre el impuesto inmobiliario, una exención del 100% del Impuesto de Sellos, y una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en un 50%.