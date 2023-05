DOS SECTORES MANIFESTARON SU POSTURA SOBRE EL COMUNICADO DEL “LEÓN”

Javier Milei comunicó que no podrán utilizar su imagen los partidos provinicales y en Catamarca hay dos sectores en pugna.

Por un lado se encuentra el Partido Libertario y por otro la Unión Celeste y Blanca. Ambos sectores manifestaron su postura sobre el comunicado de Javier Milei, quien manifestó que las provincias que desdoblen no podrán utilizar su imagen, debido a las derrotas de su sector en varias de ellas.

Para Galán, su equipo podrá usar la imagen de Milei

Javier Galán, referente del Partido Libertario de Catamarca, en diálogo con medios de prensa, manifestó que su frente podrá utilizar la imagen de Javier Milei. “El comunicado es claro, hay una posición tomada en función de todas aquellas provincias que decidieron desdoblar sus elecciones. En Catamarca no se desdobla, razón por la cual todo sigue igual”, dijo.

“Estamos trabajando muy bien, logramos amalgamar las capacidades y virtudes de todos los que integran esta amplia mesa y, a decir verdad, nosotros podemos decir que con el equipo que se está armando vamos a ser una alternativa tentadora para los y las vecinas de nuestra provincia”, continuó.

“En las próximas elecciones se elige entre la corrupción y la honestidad. Ningún anuncio administrativo o técnico tiene que quitarle protagonismo a la verdadera razón de las elecciones de octubre”, concluyó el libertario.

Jalil dice que aún no hay nada definido

Por su parte, el presidente del partido Unión Celeste y Blanca, José Jalil, expresó que aún no hay certezas sobre la utilización de la imagen de Javier Milei en Catamarca. “A mí no me han comunicado oficialmente nada. Hay provincias que están con Kikuchi (por Carlos, el jefe de campaña de Milei), que van a poder utilizar su imagen y tendrán recursos para sus campañas”, explicó.

Además, comentó que está trabajando con el Frente Avanza Catamarca. “Si es que el gobernador Raúl Jalil adelanta o desdobla las elecciones y si va con Nación en octubre, se va a llamar La Libertad Avanza”, agregó.

En este sentido, “Chichí” Jalil detalló que hay varios radicales que se han sumado al frente y que le gustaría que se arme una propuesta electoral como el ex Frente Cívico y Social. Además, dijo que su espacio y el Partido Unite son los que están en condiciones de integrar el frente y que “el Partido Libertario y el Movimiento de Integración y Desarrollo no están en condiciones de llegar al 13 de junio, cuando finaliza el periodo de conformación de las alianzas”.

Fuente: El Chasqui Digital