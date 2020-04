Apenas tiene una semana de vida, pero Quibi ya tenía en la lista de espera de los aficionados a las serie un par de lanzamientos clave. El primero en llegar ha sido ‘50 States of Fright‘, una nueva antología de terror apadrinada por Sam Raimi. Os contamos qué tal arranca la cosa.

Masters of micro-horror

Las antologías de terror siempre son uno de los platos más apetecibles para los amantes del género. Mucho más interesantes que una idea desarrollada y agotada, como ‘American Horror Story‘, las variedad de directores y temáticas, además de la posibilidad de basarse en relatos cortos de terceros más o menos clásicos, hacen de ellas una apuesta segura, aunque siempre teniendo en cuenta algún borrón en el historial. Ni ‘Masters of Horror’ ni ‘Terror en estado puro’, dos de las más recordadas de los últimos años, eran precisamente inmaculadas.

Ahora es el momento de arrastrar el formato hacia el nuevo lenguaje audiovisual. ’50 States of Fright’ se convierte en la primera serie de terror de Quibi, la nueva plataforma de streaming exclusiva para teléfonos móviles. Y la jugada es inteligente, aunque aún es demasiado pronto para valorar la serie en su totalidad, sí podemos disfrutar de la primera entrega, dividida en tres pequeños episodios de apenas cinco o seis minutos. La serie rescata 50 leyendas urbanas de los Estados Unidos, y vienen escritas y dirigidas por distintos directores y guionistas. En un movimiento inteligente, parece que cada una de ellas vendrá dividida en tres partes, por lo que nos iríamos hasta los 150 episodios-micro-clips.

‘The Golden Arm’, escrito por los hermanos Raimi y dirigido por el creador de ‘Posesión infernal‘, es un modesto y discreto punto de partida de una serie que aún debe encontrar su rumbo. Planteada como ficciones que recrean testimonios ficticios, pero basados en leyendas urbanas reales, aún necesita una identidad y un tono algo más coherente con lo que desarrolla, puesto que es difícil salir del estado de “todo vale”.

La mujer de oro

‘The Golden Arm’ está protagonizada por Travis Fimmel y Rachel Brosnahan leñador y bella esposa ambiciosa necesitada de un estilo de vida que un pobre maderero artesano de las montañas no tiene a su alcance. Pero lo que no tiene, se lo inventa. Cuando un trágico accidente requiera la amputación de una de las extremidades de Heather, su marido intentará aliviar la depresión de su mujer, provocada por la pérdida de su belleza.

Coescrito con su inseparable hermano Ivan Raimi, el cinesta aporta su visión de las tinieblas y las apariciones como siempre las ha entendido, aunque ahora todo luzca mucho más limpio que en los buenos viejos días correteando entre arboledas. ‘The Golden Arm’ es una historia que se hizo popular en los Estados Unidos gracias a Mark Twain. Como la mayoría de las leyendas urbanas y los cuentos populares, la leyenda cambia a lo largo de los años y en realidad poco importa su situación geográfica, puesto que la serie arranca en Michigan como podría haberlo hecho en cualquier otro estado del país.

Como digo al principio, aún es demasiado pronto para empezar a valorar este ambicioso proyecto de Quibi. Probablemente nos encontremos con luces y sombras, con nombres más o menos conocidos, pero seguro que no todos parecerán tan encorsetados como un cineasta que, tal vez, ya está cansado de asustar a una audiencia que en realidad no tiene miedo a nada. De momento la siguiente historia, a cargo de Yoko Okumura, nos llevará a Kansas para conocer la ‘America’s Largest Ball of Twine’. Seguiremos informando.