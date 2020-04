Hace un par de semanas os comentaba que el inicio de ’50 States of Fright’, la antología de terror de Quibi, había empezado un tanto desangelada con su primera historia a cargo de Sam Raimi. Necesitábamos que la serie diera un paso al frente. Y ha dado varios.

Historias para no dormir

Pasado el mal rato inicial, vamos a pasar página y saltar directamente al resto de historias, divididas en tres clips (salvo una de ellas, que lo hace en dos), y que modernizan la fórmula de la antología de horror que tanto se ha pervertido con los años. Esto no es ‘Masters of Horror‘ ni tampoco ‘Fear Itself’. Tampoco se parece al abecedario de la muerte o a la trilogía de ‘V/H/S‘. ’50 States of Fright’ tiene suficiente arrojo y personalidad para mirar de frente a clásicos como ‘Historias de la cripta’ o ‘Creepshow’, con la diferencia de que, tal vez, aquí sí hayan sabido adaptarse a los tiempos que corren. Veamos qué más nos ha ofrecido esta primera temporada.

Tras el brazo dorado de Raimi, productor ejecutivo de la serie y seguramente el máximo responsable de su existencia, dejamos Michigan para viajar a Kansas, donde nos encontraremos con la bola de heno más grande del país. Yoko Okumura se encarga de esta historia, tal vez la más atractiva en cuanto a clasicismo y recuerdo a los viejos relatos e historietas de EC Comics. Por si fuera poco con su elegante tratamiento del horror más clásico, nos recupera a Karen Allen. Una historia que ya dejaba claro que lo de Raimi era poco menos que una salida en falso.

Ryan Spindell se encarga de ‘Scared Stiff’ (Oregon), el más breve de la temporada, únicamente dividido en dos breves clips. Precisamente por esa brevedad, además de su precisión y claridad, se erige como el más old school de todos, un relato directo sobre un tema tan habitual en la tradición como la taxidermia. Realmente divertido y sin complejos, un puente ideal a la obra maestra de la temporada.

‘Grey Cloud Island’ (Minnesota), escrito y dirigido por Brian Netto y Adam Schindler, es una obra maestra. Tres clips para narrar una historia de iniciación clásica (novatos y fraternidades) para desviarse rápidamente hacia una fiesta del terror a la altura, atención a lo que voy a decir a continuación, de ‘La cabaña en el bosque‘. Cuando el “todo vale” se utiliza con conocimiento de causa y utilizas todos tus trucos del género, tus homenajes y situaciones, y las pones al servicio de una serie que pretende revolucionar el género y el formato, el resultado es tan espectacular como este corto. Desde ya mismo una referencia.

Por último, la serie nos trae de vuelta al siempre interesante Eduardo Sánchez, uno de los dos genios tras ‘El proyecto de la bruja de Blair’ (y director de cosas tan estimulantes como ‘Alterado’, una serie b imprescindible), que es el creador de la historia escrita por Gregg Hale y dirigida por Alejandro Brugués, realizador de la recordada ‘Juan de los Muertos‘.

‘Destino’ (Florida) es otro chute de adrenalina y el primer episodio, de momento, en primera persona. Found Footage policial y paranormal con fuerza, garra y una imaginería de género brutal concentrada en sus breves tres partes. Casi como un nuevo ‘Resident Evil’ de los clásicos para consumir rápidamente en el móvi.

’50 States of Fright’ es una apuesta ganadora que se beneficia de su más que presumible uso. Con auriculares, en el sofá o en la cama, por la noche, es un festival de sustos que funcionan (los cascos, la cercanía de la pantalla, la experiencia personal), no podrás dejar que pase ni un día sin visitar alguno de sus estados. Esperamos ansiosos por una nueva remesa de capítulos.