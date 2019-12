Entre ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker‘ y ‘The Witcher‘, es decir, la nueva batalla entre Disney y Netflix, aquí seguimos con el repaso a lo mejor de 2019. Diciembre es el mes donde echamos la vista atrás y seleccionamos lo más destacado del año que termina. Tras recomendaros nuestras series favoritas, vamos ahora con el cine.

El equipo de Espinof, representado por 17 editores y colaboradores habituales, ha elegido las 34 mejores películas estrenadas en 2019, tanto en salas de cine como en plataformas de streaming (aquí no discriminamos). Cada uno ha aportado sus favoritas y el ranking de la web sale de sumar los diez primeros títulos de cada lista personal (puedes consultarlas al final del artículo).

Una aclaración importante, sobre todo para los que nos leéis desde otros países: hemos tenido en cuenta el calendario español de novedades; vais a encontrar producciones de 2018 que aquí han llegado más tarde, y faltan otras de 2019 que solo hemos podido ver en festivales. Sin más, a continuación os dejo con nuestras 34 películas recomendadas que se han estrenado entre enero y diciembre:

Dirección: Pedro Almodóvar. Reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Nora Navas, Raúl Arévalo, Neus Alborch, Cecilia Roth…

Crítica en Espinof de ‘Dolor y gloria’

Dirección: Bong Joon-ho. Reparto: Song Kang-ho, Lee Seon-gyun, Jang Hye-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik…

Crítica en Espinof de ‘Parásitos’

Dirección: Noah Baumbach. Reparto: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta…

“‘Historia de un matrimonio’ es una de las películas del año. Puede parecer que he dicho mucho esto últimamente, ya que en apenas unas semanas de tiempo está coincidiendo la llegada de títulos como ‘El irlandés’, ‘Le Mans ‘66’ o ‘Puñales por la espalda’, pero no por ello voy a dejar de alabar el último trabajo de Baumbach. Una propuesta precisa que sabe sacar todo el jugo a un relato sin muchas novedades en lo argumental, pero doloroso y fascinante en su forma de retratar el divorcio al que han de hacer frente dos personajes interpretados de forma inmejorable por Driver y Johansson.”

Crítica en Espinof de ‘Historia de un matrimonio’

Dirección: Quentin Tarantino. Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Al Pacino, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning…

Crítica en Espinof de ‘Érase una vez en Hollywood’

Dirección: Ari Aster. Reparto: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren…

Crítica de ‘Midsommar’ en Espinof

Dirección: Rian Johnson. Reparto: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, Keith Stanfield…

Crítica de ‘Puñales por la espalda’ en Espinof

Dirección: Todd Phillips. Reparto: Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen…

“Sobre la lista de virtudes que hacen de ‘Joker’ una de las mejores cintas del año —y que justifican plenamente su controvertido León de Oro—, es necesario reivindicar la osadía de Warner para arriesgarse a dar luz verde a un proyecto de estas características, ya no sólo en cuanto a temática, sino también en lo referente a su estilizada forma. Porque si algo define a ‘Joker’, eso es su libertad. Un concepto que abarca desde su descomunal trabajo de cámara y puesta en escena hasta un Joaquin Phoenix de Óscar, desatado y entregado a la improvisación; pasando por un tono y tratamiento de la violencia sin concesiones.”

Crítica en Espinof de ‘Joker’

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Ray Romano…

“El festival de excesos, muerte, y violencia que se despliega durante los dos primeros actos de ‘El irlandés’, más tradicionales y ligados estrechamente al género, desembocan en un tercer y último episodio que enlaza más con ‘Silencio’ que con ‘Casino’. De este modo, el director subraya el cariz crepuscular de su pieza y apuntala su devastador y aún así cálido discurso sobre el envejecimiento, la lealtad, el remordimiento, el deber y el miedo a no dejar huella en esta vida. ‘El irlandés’ es la enésima reafirmación de que, el día que nos deje Scorsese, se irá un irremplazable.”

Crítica en Espinof de ‘El irlandés’

Dirección: Carlos Marqués-Marcet. Reparto: María Rodríguez Soto, David Verdaguer, Albert Prat, Sergi Torrecilla…

Crítica en Espinof de ‘Los días que vendrán’

Dirección: Céline Sciamma. Reparto: Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Cécile Morel…

Crítica en Espinof de ‘Retrato de una mujer en llamas’

Dirección: Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga. Reparto: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, José Manuel Poga, Emilio Palacios, José María del Castillo, Carlos Bernardino…

Crítica en Espinof de ‘La trinchera infinita’

Dirección: Anthony Russo y Joe Russo. Reparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Josh Brolin…

Crítica en Espinof de ‘Vengadores: Endgame’

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia Colman, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, James Smith…

“Funcionando a la vez como película de intrigas palaciegas subiditas de tono a lo ‘Las amistades peligrosas’ (con poca base histórica) y, a la vez, como comentario de texto sobre esas mismas películas, ‘La favorita’ puede que no sea tan enigmática y encerrada en sí misma como otras películas de Lanthimos. Pero lo que le falta de estructura de acertijo y de punchlines sordas lo suple con cierta rebaja de la excentricidad que demuestra que puede haber un hueco en el mainstream para uno de los directores más extraños y personales de Europa.”

Crítica en Espinof de ‘La favorita’

Dirección: David F. Sandberg. Reparto: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton, David J. MacNeil, Djimon Hounsou, Adam Brody…

Crítica en Espinof de ‘Shazam!’

Dirección: Bi Gan. Reparto: Tang Wei, Sylvia Chang, Meng Li, Huang Jue, Chen Yongzhong…

Crítica en Espinof de ‘Largo viaje hacia la noche’

Dirección: Wang Xiaoshuai. Reparto: Liya Ai, Du Jiang, Zhao-Yan Guo-Zhang, Jingjing Li, Qi Xi…

Crítica en Espinof de ‘Hasta siempre, hijo mío’

Dirección: Olivia Wilde. Reparto: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Lisa Kudrow, Jason Sudeikis, Jessica Williams, Will Forte, Billie Lourd…

“El título español no deja de ser una buena forma de emparentarla como otras comedias pero el debut de Wilde va en otra dirección. El eje del relato es la amistad de sus protagonistas. Una comedia adolescente diferente a lo que nos suele llegar desde Hollywood porque está todo mucho mejor medido. Eso quizá nos deja sin altos especialmente memorables, pero el resultado es una propuesta compacta y con las ideas claras que sabe cómo desarrollar sus virtudes y aprovecharse de un gran casting.”

Crítica en Espinof de ‘Súper empollonas’

Dirección: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard…

Crítica en Espinof de ‘Glass’

Dirección: Hu Bo. Reparto: Zhang Yu, Peng Yuchang, Wang Uvin, Li Congxi…

Crítica en Espinof de ‘An elephant sitting still’

Dirección: Oliver Laxe. Reparto: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao, Elena Mar Fernández…

Crítica en Espinof de ‘Lo que arde’

Dirección: Anna Boden y Ryan Fleck. Reparto: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening, Lee Pace, Clark Gregg, Djimon Hounsou, Lashana Lynch…

Crítica en Espinof de ‘Capitana Marvel’

Dirección: Claire Denis. Reparto: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth, André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek…

Crítica en Espinof de ‘High Life’

Dirección: Mamoru Hosoda.

Crítica en Espinof de ‘Mirai’

Dirección: Jordan Peele. Reparto: Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss, Winston Duke, Tim Heidecker, Anna Diop, Kara Hayward, Yahya Abdul-Mateen II…

Crítica en Espinof de ‘Nosotros’

Dirección: Richard Shepard. Reparto: Allison Williams, Logan Browning, Alaina Huffman, Steven Weber, Glynis Davies…

“Aunque la conclusión a la que lleguemos pueda ser un lugar común, creo que el viaje merece la pena, en parte gracias al exquisito gusto musical de Paul Haslinger y la interesante fotografía de Vanja Cernjul. Shepard y sus coguionistas Eric C. Charmelo y Nicole Snyder, se la juegan con un vehículo kamikaze directo al corazón de los fans con menos prejuicios del género. Si no estás seguro de pertenecer a tan selecto grupo, espera a ver la película.”

Crítica en Espinof de ‘La perfección’

Dirección: Adam McKay. Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, Eddie Marsan, Alison Pill…

Crítica en Espinof de ‘El vicio del poder’

Dirección: Andy Muschietti. Reparto: Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, James Ransone, Bill Skarsgård, Jay Ryan, Bill Hader, Andy Bean, Xavier Dolan…

Crítica en Espinof de ‘IT: Capítulo 2’

Dirección: Mike Flanagan. Reparto: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Alex Essoe, Bruce Greenwood, Jacob Tremblay…

Crítica en Espinof de ‘Doctor Sueño’

Dirección: Will Becher y Richard Phelan.

Crítica en Espinof de ‘La oveja Shaun 2: Granjaguedón’

Dirección: Galder Gaztelu-Urrutia. Reparto: Ivan Massagué, Zorion Egileor, Antonia San Juan, Emilio Buale, Alexandra Masangkay…

“Películas como ‘Hellevator’, ‘Battle Royale’ o el corto ‘Next Floor’ de Villeneuve, exponen que Gaztelu-Urrutia no ha hecho nada tremendamente original, pero la modestia de la propuesta —aunque la producción y efectos son excelentes— hace que su fórmula de ideas sociales, brote de una exposición iconoclasta y figurada, que, es tan cristalina que no tiene “mensaje oculto” que haya que descifrar. Lo que ves es lo que sabes que pasa, lo realmente subversivo de ‘El hoyo’ es que no apunta con el dedo solo hacia arriba.”