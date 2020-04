El mundo se ha parado a causa del Coronavirus. Tras muchas semanas parados en casa, vamos asimilando que la vuelta a la vida normal será más lenta de lo que supusimos y uno de los mayores afectados es el cine. El mundo de la cultura se ha paralizado y las películas planeadas para este año han aplazado su estreno muchos meses o un año.

Pero gracias a los formatos domésticos y las plataformas, el cine sigue siendo una gran ayuda para pasar las horas de cuarentena. Por ello, ya que se han atrasado grandes franquicias como James Bond o ‘Fast & Furious‘ a Marvel te sugerimos algunas películas de temática similar o con algo en común, que han quedado un tanto olvidadas o que quizá no conocías.

‘Los Nuevos Mutantes’ (The New Mutants, 2020)

‘Pesadilla en Elm Street 3’ (Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, 1987)

La mítica saga de terror de Freddy Krueger apareció coincidiendo con la publicación del arco del oso demonio de los cómics de ‘Los nuevos mutantes‘ por lo que no es de extrañar que la segunda secuela de ‘Pesadilla en Elm Street’ se inspirara en los cómics de Marvel. Ahora es el director Josh Boone quien se ha inspirado en la tercera parte y sus guerreros del sueño, casi un film de superhéroes de terror que resulta fácilmente, la mejor de las continuaciones que han aparecido del clásico de Wes Craven.

‘Mulan’ (2020)

‘El acantilado rojo I y II’ (Chi Bi , 2008-2009)

Si la adaptación la acción real del clásico animado de Disney tenía actitud y formas de un wuxia y de cine épico chino a lo Zhang Yimou, las alternativas a esa adaptación al cine de Hollywood se cuentan por centenas. Muchas posibilidades de cine histórico, bélico y de aventuras como ‘Hero‘ (Ying Xiong,2002), pero una de las más impresionates es, sin duda, ‘El acantilado rojo‘ en su versión original de dos películas completas. Una adaptación de una de las obras más importantes de la literatura china: ‘El romance de los Tres Reinos‘. Imprescindible.

‘Top Gun: Maverick’ (2020)

‘Águila de acero’ (Iron Eagle, 1986)

Uno de los estrenos que apetecían, tras ver a Tom Cruise de nuevo en un avión en la última entrega de ‘Mission Impossible‘ era la secuela de ‘Top Gun (Ídolos del aire)‘ (1986), uno de los blockbusters veraniegos más recordados. Puede que ahora sea el momento de recordar su competidora ‘Águila de acero‘, que originalmente, iba a ser estrenada en el verano de 1986, pero se adelantó hasta enero para evitar la confusión con ‘Top Gun‘. El tiempo no le ha sentado tan bien como a la de Tony Scott, pero sigue siendo una serie B con actitud de rock’n roll.

‘Sin tiempo para morir’ (No time to Die, 2020)

‘Danger: Diabolik’ (1968)

La esperada última entrega del James Bond de Daniel Craig fue de las primeras en anunciar su aplazamiento, y aunque hay muchas opciones de buen cine de espías para quitar el mono de agentes secretos, es una buena ocasión para tratar de volver a los orígenes pulp del personaje y disfrutar de ‘Danger: Diabolik‘ (1968), la mejor muestra de las secuelas psicodélicas pop que tuvo Bond en los 60, generando una ola de euro-espías en traje que podrían ser el equivalente a los superhéroes y villanos de hoy.

‘Pinocho’ (Pinocchio, 2019)

‘Pinocho y el emperador de la noche’ (Pinocchio and the Emperor of the Night, 1987)

La nueva adaptación del cuento de Carlo Collodi por Matteo Garrone promete ser una de las más oscuras de las realizadas hasta ahora, gracias a su fidelidad al texto original. No son pocas las visiones perturbadoras del relato infantil que existen, pero quizá una de las más terroríficas sea, precisamente, la que se plantea de forma más inocente. Una continuación de la historia en la que una feria ambulante misteriosa y maligna se instala en el pueblo, que queda encantado por la voz escalofriante del Emperador de la noche. Básicamente una versión animada de ‘La feria de las tinieblas‘ que no se corta en el terror.

‘Un lugar tranquilo parte 2’ (A Quiet Place Part II, 2020)

‘El día de los trífidos’ (Day of the triffids, 2009)

La presencia de Cillian Murphy en la secuela del éxito de John Krasinski no es casual, y es que la mayoría le conocimos vagando por un Londres vacío en el inicio de ‘28 días después‘, que copiaba el punto de partida de ‘El día de los trífidos‘, la novela pionera de esto de los postapocalipsis con monstruos. ‘Un lugar tranquilo’ no deja de ser otra variación, pero es que lo de “no hacer ruido”, “no mirar” o “no escuchar” tan imitado también viene de la obra de John Wyndham en la que los trífidos, ciegos, solo alcanzan a lo que hace ruido. Por ello, esta adaptación en forma de miniserie (o película de tres horas) es un sustituto perfecto.

‘Fast & Furious 9’ (2020)

Death Race: la carrera de la muerte (Death Race, 2008)

Sacar a The Rock y Jason Statham de la entrega de la saga parece la confirmación de que ‘Hobbs & Shaw’ ahora va por libre, pero si no quieres prescindir de la velocidad y seguir teniendo a Statham al volante debes ver o revisitar ‘Death Race‘, un remake muy inferior de ‘La carrera de la muerte del año 2000‘ (Death Race 2000, 1975) pero que sigue siendo lo mejor que ha hecho Paul W.S. Anderson desde los 90, además de contener toda la violencia y mala baba que no verás en la enésima entrega de Vin Diesel.

‘Cazafantasmas: Más allá’ (Ghostbusters: Afterlife, 2020)

‘Extra ordinario’ (Extra ordinary, 2019)

Pocos estrenos pueden satisfacer las ganas de ver a Bill Murray volverse a enfundar el mono de Cazafantasma, pero no abundan las buenas comedias de terror con fantasmas, y esta pequeña producción británica** consigue hacer reír, jugar con los tropos del género y ser entrañable y encantadora**. Un film de humor tontorrón con ideas parecidas a las de la (también recomendable) ‘El alucinante mundo de Norman‘ (Paranorman, 2012), y que cautivó en Sitges 2019.

‘Wonder woman 1984′(2020)

‘Supergirl’ (1984)

Seguro que los 80 coloridos y pop que presentan las promos de ‘Wonder Woman 1984‘ no tienen demasiado que ver con los que muestra ‘Supergirl‘, estrenada el mismo año en el que transcurre la secuela de la heroína interpretada por Gal Gadot. Esta es la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer, también el primer spin off de un universo expandido de superhéroes, y también es de DC, pero lo que es este divertido horror vacui camp es un compendio de la fantasía 80’s de la era, entre la espada y brujería queer de ‘Masters del universo‘, el terror y la chufa discotequera.

‘Antlers: Criatura oscura’ (Antlers, 2020)

‘Escalofrío’ (Wendigo, 2001)

Una de las últimas apuestas de Fox en el terror será estrenada por Disney cuando todo amaine, pero mientras tanto, podemos ir rescatando algunos filmes que existen sobre la mitología del Wendigo. ‘Escalofrío’ de Larry Fesseden tiene muchos puntos en común con el nuevo film, desde una descripción similar del medio rural americano a la presencia de un niño y, por supuesto, la importancia en ambas de la leyenda e iconografía del Wendigo. Uno de los filmes básicos para entender el cine de terror indie actual, del mumblegore al “terror elevado”.

‘Jungle Cruise’ (2020)

‘Tesoro del amazonas’ (The Rundown, 2003)

Esta reimaginación apócrifa de ‘La reina de África‘ (The African Queen, 1951) ha sido retrasada varias veces, pero la COVID-19 la ha empujado un año más. Producida por Disney, podemos esperar una versión algo más cuidada del blockbuster medio que Dwayne Johnson hace como churros a día de hoy, pero curiosamente uno de sus primeros papeles también es una aventura en la jungla divertida, mucho más gamberra de lo habitual y con el cuidado visual de un Peter Berg mostrando sus aptitudes para el cine comercial con regusto a buddy movie de los 80.

‘Morbius’ (2020)

‘Dracula’ (Yami no Teisou: Kyuuketsuki Dracula, 1980)

El universo de villanos de Spider-Man de Sony se sigue expandiendo con esta adaptación de Morbius, el vampiro viviente, un personaje que también tuvo sus más y sus menos con el cazavampiros oficial de Marvel, Blade, que hizo sus pinitos en los cómics de ‘la tumba de Drácula‘. La famosa serie de cómics Marvel tuvo una no demasiado conocida adaptación al anime hecha en Japón, pero en ella, el vampiro, como Morbius, era el (anti) héroe. Fue emitida en España en el programa de TVE ‘Mazapán, que presentaba Teresa Rabal.

‘Greyhound’ (2020)

‘Roaring Currents’ (Myeong-ryang, 2014)

Los amantes de los films de batallas navales pueden haber quedado decepcionados tras ver cómo la nueva película de Tom Hanks se retrasa, pero, aunque pueden encontrar muy buenas muestras de luchas de barcos y submarinos en films como ‘U-571‘ (2000) o la versión extendida de ‘El submarino‘ (Das Boot, 1981), puede que no conozcan la espectcular ‘Roaring Currents‘, una épica cinta bélica que va construyendo las piezas durante su primera hora para desatar la locura en una segunda mitad que deja en pañales ‘Master and Commander‘ (2003).

‘Viuda Negra’ (Black Widow, 2020)

‘Hanna’ (2011)

Aunque lo más lógico podría ser recomendar ‘Gorrión Rojo‘ (Red Sparrow, 2018), la película con Jennifer Lawrence que venía a contar un origen de la Viuda Negra bastante similar al de los cómics, ‘Hanna‘ es mucho más interesante, no solo por ver a una Saoirse Ronan desatada y muy alejada de sus apocados papeles con Greta Gerwig, sino porque su historia de una asesina entrenada desde muy pequeña podría servir para cualquier némesis o compañera de Natasha Romanoff. Como opción, está la serie basada en la misma.

‘Candyman’ (2020)

‘Tales from the Hood’ (1995)

Este remake-secuela del film de Bernard Rose supone una reapropiación del icono del terror por parte de la comunidad afroamericana, sirviendo de reflexión sobre sus mitologías urbanas en EE.UU., con lo que, a través de la visión de Jordan Peele, el personaje entra a formar parte de su cultura contado desde su perspectiva, por ello, nada mejor que recuperar uno de los hitos del llamado horror noire, la poco conocida antología de terror que cuenta con buenos efectos especiales y varias historias que tocan temas sociales sin dejar de divertir con su tono de serie B.

‘Soul’ (2020)

‘Monekybone’ (2001)

‘Soul‘ es, a priori, una nueva muestra de originalidad y beleza por parte del Pixar más interesante, el de ‘Del Revés‘ (Inside Out, 2015), en este caso explorando las posibilidades de un purgatorio dentro del contexto de la música. Una película con muy mala fama hacía algo similar pero con el mundo visual alocado de Henry Selick. Si a ‘Monkeybone‘ le quitas las partes en el mundo real queda un estilizado viaje orféico a un infierno imaginativo y alucinógeno lleno de inventiva, primo hermano de ‘La zona prohibida‘ (Forbidden Zone, 1980) pero con la actitud rebelde de los 90.

‘Gretel y Hansel’ (Gretel & Hansel, 2020)

‘Blancanieves, un cuento de terror (La verdadera historia)’ (Snow White: A Tale of Terror, 1997)

El estreno de terror más interesante del primeros de año tiene muchas influencias de ‘La bruja‘ (The Witch, 2015) pero en realidad, tiene más de ciertos films de terror, no demasiado comunes, que se proponen como versiones oscuras y escalofriantes de cuentos tradicionales. La nueva película de Oz Perkins haría un buen programa triple con ‘En compañía de lobos‘ (A Company of Wolves, 1984) y, sobre todo, con esta otra visión de la brujería a considerar en el género, con una Sigourney Weaver espeluznante y grotesca que no le tiene nada que envidiar a Alice Krige.