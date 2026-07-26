En el barrio Capilla del Monte, en la zona sur de la Capital, la banda de la avenida Sal Si Puedes llevó adelante una nueva acción solidaria para acompañar a las familias del sector.

👏 Entre los presentes también estuvo Erick Correa, sumándose a esta iniciativa que refleja el compromiso de quienes eligen tender una mano a quienes más lo necesitan.

📸 Catamarca Despierta estuvo presente acompañando y mostrando estas acciones que merecen ser visibilizadas, porque cuando la solidaridad es protagonista, la comunidad entera gana.

💙 ¡Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta hermosa jornada!

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