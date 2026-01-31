Estuvimos en vivo desde el Roperito de Valle Chico, un espacio que se sostiene gracias al trabajo incansable, solidario y a pulmón de vecinos y vecinas que todos los días ponen el cuerpo para ayudar.
Acá no solo se entregan prendas:
👉 se comparte tiempo,
👉 se escucha,
👉 y se construye comunidad.
🤝 Una iniciativa que crece gracias al compromiso de la gente y al acompañamiento del barrio, demostrando que cuando hay ganas de ayudar, las puertas siempre están abiertas.
📍 Barrio Valle Chico
💬 Sumate, acercate, colaborá y compartí este vivo.
Porque la solidaridad también se muestra.