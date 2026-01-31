Estuvimos en vivo desde el Roperito de Valle Chico, un espacio que se sostiene gracias al trabajo incansable, solidario y a pulmón de vecinos y vecinas que todos los días ponen el cuerpo para ayudar.

Acá no solo se entregan prendas:



👉 se comparte tiempo,



👉 se escucha,



👉 y se construye comunidad.

🤝 Una iniciativa que crece gracias al compromiso de la gente y al acompañamiento del barrio, demostrando que cuando hay ganas de ayudar, las puertas siempre están abiertas.

📍 Barrio Valle Chico



💬 Sumate, acercate, colaborá y compartí este vivo.

Porque la solidaridad también se muestra.



