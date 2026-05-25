Durante el fin de semana, personal de Bromatología realizó inspecciones y clausuró preventivamente dos verdulerías ubicadas sobre avenida Presidente Castillo, luego de la viralización de videos donde se denunciaba la presunta presencia de roedores en un comercio de la zona.

📹 Las imágenes generaron preocupación entre vecinos y consumidores, por lo que las autoridades avanzaron con controles sanitarios para verificar las condiciones de higiene de los locales.

Según trascendió, en una de las inspecciones se habrían encontrado indicios compatibles con presencia de roedores, mientras que en el comercio señalado inicialmente en los videos no se detectaron pruebas concluyentes al momento del operativo.

⚠️ Las clausuras serían preventivas hasta que los establecimientos regularicen las condiciones exigidas por Bromatología.

Las investigaciones y controles continuarán para determinar el alcance de las irregularidades detectadas.

#ValleViejo #Catamarca #Bromatología #Clausura #CatamarcaDespierta #Noticias