📍 En las inmediaciones de la entrada al Loteo Parque Sur, dos masculinos protagonizaron un choque de motocicletas que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

🎥 Desde Catamarca Despierta estuvimos en el lugar cubriendo el hecho, mostrando en primera línea lo ocurrido y el trabajo de los equipos de asistencia.

🚑 Aún se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

⚠️ Se recomienda circular con precaución en la zona.

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