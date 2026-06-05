Con presencia en distintos puntos de la ciudad, el Municipio continúa ejecutando obras de mejora y mantenimiento en Barrio Parque América, Barrio Eva Perón, Barrio 11 de Mayo, Teodulfo Barrionuevo, General Navarro, Barrio Apolo II, Marcos Figueroa y otros sectores de la Capital.

Las tareas incluyen reparación de calles, tapado de baches, acondicionamiento de espacios y respuestas a pedidos específicos realizados por los vecinos, buscando brindar soluciones concretas y mejorar la transitabilidad en cada barrio.

Un aspecto para destacar es que estos trabajos se realizan íntegramente con mano de obra municipal, reflejando el compromiso y la capacidad del personal que diariamente lleva adelante las distintas intervenciones en la ciudad. La coordinación entre las diferentes áreas permite optimizar recursos y dar respuestas más rápidas a las necesidades de los vecinos.

Bajo los lineamientos del intendente Gustavo Saadi, el área de Infraestructura, conducida por el secretario Javier Varela junto al director Carlos Aguirre, mantiene un trabajo permanente en territorio, escuchando los planteos de los ciudadanos y avanzando con soluciones en distintos frentes de obra.

📸 Compartimos algunas imágenes de los trabajos que se están desarrollando. Las cuadrillas continúan desplegadas en toda la Capital y el plan de mejoras sigue avanzando barrio por barrio.