Durante las últimas horas del la mañana se llevó adelante un importante operativo de limpieza y recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, abarcando la zona de Gobernador Ramón Correa, la rotonda con Avenida Misiones, Francisco Latzina y otros puntos estratégicos de punta a punta.

Las tareas incluyeron desmalezado, recolección de residuos, limpieza integral y acondicionamiento de espacios que presentaban acumulación de basura y malezas.

El trabajo fue realizado de manera conjunta entre la Dirección de Protección Ciudadana, a cargo de Mariela Romero, y la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Nicolás Acuña, en una intervención coordinada que permitió mejorar notablemente la imagen y las condiciones de estos sectores de la Capital.