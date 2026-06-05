Durante las últimas horas del la mañana se llevó adelante un importante operativo de limpieza y recuperación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, abarcando la zona de Gobernador Ramón Correa, la rotonda con Avenida Misiones, Francisco Latzina y otros puntos estratégicos de punta a punta.

Las tareas incluyeron desmalezado, recolección de residuos, limpieza integral y acondicionamiento de espacios que presentaban acumulación de basura y malezas.

El trabajo fue realizado de manera conjunta entre la Dirección de Protección Ciudadana, a cargo de Mariela Romero, y la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Nicolás Acuña, en una intervención coordinada que permitió mejorar notablemente la imagen y las condiciones de estos sectores de la Capital.

📹 En este reel te mostramos el antes, durante y después de un operativo que dejó importantes resultados para los vecinos.
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