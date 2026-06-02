Personal policial de la Comisaría de El Rodeo intervino luego de una denuncia telefónica y realizó un control vehicular en la intersección de Ruta Provincial N° 4 y calle Las Dalias.

En el lugar, los efectivos inspeccionaron una camioneta Chevrolet S-10 en la que viajaban seis hombres. Durante el procedimiento detectaron que en la caja del vehículo transportaban dos animales vacunos faenados sin las condiciones sanitarias ni de conservación exigidas.

Tras dar intervención a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, se dispuso la demora de los ocupantes, el secuestro de la camioneta y la actuación de personal de la División Abigeato.

La carne fue decomisada e incinerada, mientras se labraron las actuaciones correspondientes.