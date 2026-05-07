Desde Catamarca Despierta estuvimos recorriendo el área de Higiene Urbana para mostrarte algo distinto: el detrás de escena de cada intervención, el esfuerzo diario y la organización que hay para mantener la ciudad en condiciones. 💪🧹

📹 En este contenido exclusivo vas a ver cómo se coordinan las áreas, cómo se preparan y reparan los equipos, y cómo salen las cuadrillas todos los días a dar respuesta a los vecinos. Un trabajo silencioso, pero fundamental para la Capital.

👏 Agradecimiento especial a Martín Barrionuevo por abrirnos las puertas y permitirnos mostrar lo que muchas veces no se ve: el compromiso real de cada trabajador municipal.

Porque detrás de cada solución, hay personas que dejan todo desde el lugar que les toca. Esto pasa todos los días, en cada rincón de la ciudad.

💬 Nuestro mensaje: al empleado municipal, gracias por el esfuerzo, por bancar en las buenas y en las difíciles. Su trabajo vale, y mucho.

🔥 No te pierdas este material… contenido real, sin filtro y bien de cerca.