📅 21 de febrero

📍 Nodo Tecnológico

👤 Disertantes de primer nivel:

⚽ Juan Cejas– Gestión de Clubes.

⚽ Javier Sanguinetti – Organización y Metodología de Entrenamiento

👉 Una capacitación Destinada para entrenadores, dirigentes, estudiantes y todo aquel que quiera aprender cómo se trabaja en el fútbol actual.

No requiere Titulacion

🕘 Horarios de la jornada:

✅ Teórica. Inicio 09:30 hs.

🍽️ Mediodía Break de almuerzo.

⚽ Parte Práctica por la tarde. (horario y lugar a confirmar)

✅Cobertura de Catamarca Despierta.

📲 *Cupos limitados*

📩 *Consultas e inscripciones al 📱📲3512438397

