En una emotiva jornada realizada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca, encabezada por el Dr. Dalmacio Mera, se llevó adelante una significativa entrega y reconocimiento vinculados a la promoción de derechos y el acompañamiento social a distintas familias y sectores de la comunidad.

Durante el encuentro se destacó la importancia de continuar generando espacios de contención, inclusión y apoyo, especialmente pensando en el bienestar de los niños, jóvenes y familias catamarqueñas. Además, se valoró el trabajo articulado entre instituciones y vecinos para fortalecer acciones que impacten de manera positiva en la sociedad.

Desde la Defensoría remarcaron que este tipo de iniciativas no solo representan una ayuda concreta, sino también un mensaje de esperanza y compromiso con quienes más lo necesitan. Los presentes vivieron momentos de mucha emoción, agradeciendo el acompañamiento y la cercanía de las autoridades.

El Dr. Dalmacio Mera volvió a poner en agenda la importancia de defender y garantizar derechos fundamentales, impulsando acciones que buscan llegar de manera directa a la comunidad y generar un impacto positivo en la vida de muchas personas. 🙌✨