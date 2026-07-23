En la 55Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el artesano Saúl Albino Suárez, de **Laguna Blanca (Belén)**, fue distinguido con el premio al **Mejor Poncho Catamarqueño 2026**.

Su obra, confeccionada 100% en fibra de vicuña, demandó entre 4 y 5 meses de trabajo y se destacó por su impecable calidad, técnica y tradición.

👏 Además, durante la ceremonia también fueron reconocidos artesanos de Catamarca y de distintas provincias del país, premiando el talento, la creatividad y el valor de las técnicas artesanales que mantienen viva nuestra identidad.

🎉 ¡Felicitaciones a todos los ganadores por representar con orgullo el arte y la cultura de nuestra provincia!

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