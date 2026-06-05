La Liga de Potreros del Fútbol Amateur de Catamarca continúa consolidándose como la número uno, llevando el espectáculo deportivo a otro nivel y marcando un antes y un después en el fútbol amateur de la provincia.

🔥 Bienvenidos los encargados de impartir justicia en las grandes finales de este sábado: el árbitro internacional argentino Fernando David Espinoza y Federico Cano, destacados jueces del fútbol profesional argentino.

Fernando Espinoza dirige en la Primera División del fútbol argentino desde 2015 y cuenta con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Su presencia, junto a la de Federico Cano, jerarquiza un evento histórico para el deporte catamarqueño.

👏 Este importante logro es fruto del trabajo encabezado por el presidente Juan Delgado, el vicepresidente Julián Agustín Delgado y toda la comisión directiva, quienes siguen apostando al crecimiento del fútbol amateur con organización, compromiso y una visión que hoy ubica a la Liga de Potreros como una referencia en la región.
🙌 También es justo destacar el acompañamiento permanente del Dr. Fidel Sáenz, quien impulsa y apoya constantemente el deporte catamarqueño, no solo en el fútbol sino también en el boxeo y en numerosas disciplinas, acompañando a deportistas e instituciones en su desarrollo.
🔥 Mañana se viven las finales con todo.
🔥 Un evento sin precedentes.
🔥 Un verdadero hito para el deporte de Catamarca.
⚽🏆 Esto se vive únicamente en la Liga de Potreros.
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