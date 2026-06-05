La Liga de Potreros del Fútbol Amateur de Catamarca continúa consolidándose como la número uno, llevando el espectáculo deportivo a otro nivel y marcando un antes y un después en el fútbol amateur de la provincia.
Bienvenidos los encargados de impartir justicia en las grandes finales de este sábado: el árbitro internacional argentino Fernando David Espinoza y Federico Cano, destacados jueces del fútbol profesional argentino.
Fernando Espinoza dirige en la Primera División del fútbol argentino desde 2015 y cuenta con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Su presencia, junto a la de Federico Cano, jerarquiza un evento histórico para el deporte catamarqueño.
Este importante logro es fruto del trabajo encabezado por el presidente Juan Delgado, el vicepresidente Julián Agustín Delgado y toda la comisión directiva, quienes siguen apostando al crecimiento del fútbol amateur con organización, compromiso y una visión que hoy ubica a la Liga de Potreros como una referencia en la región.
También es justo destacar el acompañamiento permanente del Dr. Fidel Sáenz, quien impulsa y apoya constantemente el deporte catamarqueño, no solo en el fútbol sino también en el boxeo y en numerosas disciplinas, acompañando a deportistas e instituciones en su desarrollo.
Mañana se viven las finales con todo.
Un evento sin precedentes.
Un verdadero hito para el deporte de Catamarca.
Esto se vive únicamente en la Liga de Potreros.