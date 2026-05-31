Juventud escribió su nombre en lo más alto de la Liga de Veteranos al consagrarse campeón de la Categoría Única tras vencer a 9 de Julio en una emocionante definición por penales.

Fue una final muy disputada, con momentos de alto voltaje y mucha intensidad dentro del campo de juego. Luego de un empate en el tiempo reglamentario, el título debió resolverse desde los doce pasos, donde Juventud fue más efectivo y terminó celebrando.

💪 A pesar de no mostrar su mejor versión durante gran parte del encuentro, el equipo nunca bajó los brazos y encontró la manera de mantenerse en partido hasta llegar a la definición.

🎉 El penal definitivo desató una explosión de alegría entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que festejaron una conquista sufrida pero merecida.

👏 Felicitaciones a Juventud por la obtención del campeonato y a 9 de Julio por protagonizar una final apasionante que mantuvo la expectativa hasta el último instante.

📹 Catamarca Despierta acompañó la jornada con transmisión en vivo, llevando toda la emoción de la gran final a cada hogar.

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