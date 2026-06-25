Este fin de semana, Catamarca vuelve a ser protagonista con una nueva edición del Rally del Poncho, uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia.

Desde la Municipalidad de Huillapima, destacamos el gran trabajo y la planificación encabezada por el intendente Omar Soria, junto a la Secretaría de Gobierno a cargo de Andrea Lobo, quienes vienen coordinando acciones para garantizar la seguridad de vecinos, visitantes y equipos participantes durante el desarrollo de la competencia.

⚠️ Durante las tareas de reconocimiento de ruta en el tramo San Pedro – Concepción, se solicita a todos los conductores y vecinos circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado y colaborar para que la jornada se desarrolle con total normalidad.

👏 El esfuerzo conjunto entre el municipio, las distintas áreas de gobierno y la comunidad demuestra una vez más el compromiso de Huillapima con el deporte, el turismo y la organización de eventos de primer nivel.

✅ La seguridad es responsabilidad de todos.

✅ Respetemos las indicaciones.

✅ Disfrutemos juntos de una verdadera fiesta del deporte motor.

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