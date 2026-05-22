}Y sí señores… después de aquella entrevista EXCLUSIVA que realizamos en los 100 años del Club Sumalao, donde el propio Chaqueño Palavecino expresó sus ganas de volver a estar en la Fiesta del Poncho, el pedido del público fue escuchado 👏

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte cumplió… ¡y el Chaqueño será el gran cierre folclórico de El Patio del Poncho 2026! 🇦🇷🎶

📅 DOMINGO 26 DE JULIO

📍 El Patio del Poncho – Entrada libre y gratuita

Con clásicos como “Amor Salvaje”, “La Ley y la Trampa” y “Juan de la Calle”, el ídolo salteño promete una noche inolvidable, llena de chacareras, zambas y pura fiesta popular 🕺💃

Cada vez que pisa Catamarca, el pueblo responde cantando, bailando y viviendo una verdadera celebración del folklore… y esta vez no será la excepción 🙌

🎥 Nosotros estuvimos ahí, en aquella entrevista exclusiva donde el Chaqueño dejaba en claro su deseo de volver al Poncho… y hoy la noticia es una realidad.

🔥 Catamarca Despierta presente, llevándote siempre las mejores exclusivas.

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