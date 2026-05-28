Dialogamos con el subsecretario del equipo de Vicegobernación sobre el gran presente que viven las propuestas destinadas a los jóvenes y la cultura urbana en Catamarca 🙌

🎤 El éxito del torneo de freestyle 🏀 El crecimiento del básquet 3×3 🎨 La explosión de la jornada de cómics y manga 👥 Y un pantallazo general de todas las actividades que vienen convocando a cientos de chicos y familias.

📈 Eventos que siguen creciendo y generando espacios de encuentro, talento y participación para toda la comunidad.