Una vez más, Catamarca Despierta estuvo donde había que estar. Horas antes de subir al escenario y hacer vibrar a miles de fanáticos en La Casona, tuvimos el privilegio de dialogar en exclusiva con Ulises Bueno en una entrevista imperdible.

👏 Queremos destacar y agradecer la excelente predisposición de todo su equipo de trabajo, especialmente a su manager, por abrirnos las puertas y permitirnos acercar este contenido exclusivo a toda nuestra audiencia.

❤️ Pero por sobre todas las cosas, nos llevamos una gran impresión de la humildad y sencillez de Ulises, quien se tomó el tiempo para hablar con nosotros, saludar a los catamarqueños y compartir sus sensaciones antes de una noche inolvidable.

📹 En esta entrevista exclusiva vas a encontrar momentos únicos, declaraciones que darán que hablar y el lado más humano de uno de los artistas más importantes del país.

🚨 NOTÓN EXCLUSIVO. NO TE LO PIERDAS.

💪 En los eventos más importantes, Catamarca Despierta sigue marcando presencia con coberturas, entrevistas y contenidos que ningún otro medio te muestra de esta manera.

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