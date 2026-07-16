En Catamarca Despierta presentamos una entrevista exclusiva con el intendente de Huillapima, Omar Soria, quien realizó un amplio repaso de su gestión, habló de las obras ejecutadas, los proyectos que están en marcha y adelantó importantes novedades para el municipio.

Pero también hubo espacio para el lado más humano. En una charla distendida, el jefe comunal compartió sus sentimientos, su visión de futuro y dejó un mensaje directo para cada vecino, reafirmando su compromiso de seguir trabajando por el crecimiento de Huillapima.

📺 Mirá la entrevista completa y conocé todo lo que dejó este mano a mano exclusivo.

💬 ¿Qué opinión te dejó la entrevista? Te leemos en los comentarios.

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