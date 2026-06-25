Cada emisión confirma el crecimiento de este espacio que ya se convirtió en una referencia para la actualidad política de Catamarca. «Política en la Calle», el programa de entrevistas de Catamarca Despierta Streaming, sigue sumando audiencia, protagonistas y debates que marcan agenda.

📺 En el episodio N°13 recibimos la visita especial de «Guillo» Ferreyra, exintendente de Fray Mamerto Esquiú y actual senador provincial, quien habló de la realidad política de Catamarca, la actualidad del departamento, los desafíos de la gestión pública y los temas que hoy preocupan a los vecinos.

🎤 Con preguntas directas y sin rodeos, la entrevista dejó definiciones, análisis y títulos que ya están dando que hablar.

👏 Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos emisión tras emisión y convertir a Catamarca Despierta Streaming en un espacio cada vez más fuerte, plural y cercano a la gente.

🚀 Seguimos creciendo, llevando la política a donde tiene que estar: en la calle, cara a cara con los protagonistas.

📍 Si te lo perdiste, reviví la entrevista y no te pierdas los próximos episodios de «Política en la Calle», por Catamarca Despierta Streaming.

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