En la antesala del Día del Animal y en el marco del Día del Emprendedor, se vivió una tarde a puro color y alegría junto a la comunidad.

 

👉 Hubo feria de emprendedores, desfile de mascotas, exhibición de boxeo, shows de folclore y danzas árabes, además de un divertido torneo de penales ⚽

🎶 La música también dijo presente con las actuaciones de Valentín Vaquel y Camila Ferreyra, que le pusieron ritmo a la jornada.

🎁 Como cierre, se realizaron sorteos para agasajar a los emprendedores y destacar el esfuerzo y la dedicación que ponen día a día en sus proyectos.

Una propuesta que reunió a vecinos y familias en un espacio de encuentro, celebración y reconocimiento al trabajo local 🙌

 

 

 

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