La pasión mundialista se vive en Terminal Catamarca. Este viernes 3 de julio, desde las 18:00 horas, acercate al Patio de Comidas para alentar a la Selección Argentina en su partido de 16avos de final frente a Cabo Verde.
🎉 Habrá:
✅ Juegos y sorteos.
✅ Trivias mundialistas.
✅ Premios y vouchers de comercios adheridos.
✅ ¡Todo el aliento para la Scaloneta!
📍 Patio de Comidas – Terminal Catamarca
🗓️ Viernes 3 de julio
🕕 Desde las 18:00 hs.
¡No te quedes afuera! Vení a vivir el Mundial junto a otros hinchas y alentemos todos juntos a la Albiceleste. 💙🤍💙
#Argentina #VamosArgentina #Scaloneta #Mundial2026 #TerminalCatamarca #Catamarca #AlientoArgentino #Fútbol #VamosSelección 🇦🇷⚽ @terminalcatamarca