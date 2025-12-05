Vialidad Nacional informa que se debe transitar con suma precaución por toda la red troncal de la provincia, especialmente por Ruta Nacional 38, entre San Miguel de Tucumán y el final de Avenida de Circunvalación, en Catamarca, debido a la presencia de peregrinos que se desplazan por borde de calzada caminando, en bicicletas, motocicletas e, incluso, a caballo.

La misma situación se repite en Ruta Nacional 64, entre Santiago del Estero y Huacra, en el límite con Tucumán.

Se solicita especial cuidado al momento de realizar sobrepasos: disminuir la velocidad y guardar la debida distancia con los peregrinos, que se dirigen hacia San Fernando del Valle de Catamarca para participar de las festividades en honor de la Virgen del Valle.

Asimismo, se solicita a los peregrinos tomar medidas preventivas, como caminar en “fila india”, en sentido contrario al tránsito, con ropas claras o bandas reflectivas y, en caso de trasladarse en horario nocturno, con linternas o elementos lumínicos que los conductores adviertan su presencia en la ruta con la suficiente antelación.

Las festividades marianas culminarán el próximo lunes 8 de diciembre con la Solemne Procesión.