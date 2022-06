En la quinta sesi贸n ordinaria, las y los integrantes de la C谩mara baja sancionaron por unanimidad la ley para que se garantice en toda la provincia la detecci贸n, diagn贸stico y tratamiento de la enfermedad de endometriosis. La iniciativa, presentada por el senador Jos茅 Alan铆z Andrada, ven铆a con media sanci贸n de la C谩mara alta pero al contar con modificaciones fue remitida nuevamente all铆 para su revisi贸n.

Cristina Gomez (UCR-JPC), quien ofici贸 como miembro informante, se帽al贸 que el proyecto apunta a lograr que cada una de las mujeres 鈥渜ue padecen y viven la enfermedad de endometriosis puedan recibir todas las prestaciones necesarias, garantiz谩ndoles la cobertura integral de detecci贸n, diagn贸stico, control, tratamiento farmacol贸gico y quir煤rgicos, y su incorporaci贸n al programa m茅dico obligatorio鈥. Por su parte, Silvana Carrizo (UCR-JPC) coment贸 que la iniciativa ser谩 precursora en la materia ya que en el pa铆s, si bien hay proyectos, no fueron aprobados. Natalia Ponferrada (FT), coment贸 que se recibieron aportes y sugerencias del grupo de mujeres Endo Hermanas Catamarca para que el proyecto de ley sea m谩s abarcativo. 鈥淓s una enfermedad cr贸nica que todav铆a no tiene cura y afecta la calidad de vida de las mujeres con consecuencias psicol贸gicas鈥 rese帽贸. Por su parte, M贸nica Zalazar (FT) mencion贸 que en la actualidad 鈥渓a mayor铆a de las veces las mujeres que no pueden quedar embarazadas es por causa de la endometriosis鈥.

Tras los aportes de Natalia Saseta (PRO-JPC) y Juan Denett (FT), Claudia Palladino (FT) precis贸 las modificaciones a la iniciativa. En este sentido, detall贸 que el primer art铆culo es para 鈥済arantizar el acceso a la mujer a los procedimientos necesarios para la detecci贸n, diagn贸stico, tratamiento y terapia de apoyo para los cuidados m茅dicos de la endometriosis鈥. Adem谩s, se ampli贸 el alcance de la Obra Social de los Empleados P煤blicos (OSEP) ya que debe contemplar para sus afiliados 鈥渓a cobertura de las prestaciones a las que se refiere la Ley鈥 y 鈥渓a creaci贸n del programa de endometriosis con cobertura diferenciada para la detecci贸n, diagn贸stico, tratamiento y control de la enfermedad, incluyendo todos los estudios necesarios como terapia farmacol贸gica鈥.