Teniendo en cuenta el receso invernal y la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica se prepara para recibir a los peregrinos, devotos y turistas que llegarán a Catamarca, con algunos cambios en el horario de las celebraciones litúrgicas y actividades.

En este sentido, el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, informó que, teniendo en cuenta las vacaciones y la gran afluencia turistas, peregrinos y devotos de la Virgen del Valle, desde el lunes 13 hasta el viernes 31 de julio, el templo permanecerá abierto en horario corrido desde las 7.00 hasta la 20.00.

Por este motivo, habrá algunas modificaciones en el horario de las celebraciones litúrgicas, según el siguiente detalle:

Lunes a viernes

Por la mañana

9.00 y 11.00 Santa Misa.

Por la tarde

17.00 Santo Rosario.

18.00 y 19.00 Santa Misa.

20.00 Cierre del Santuario.

Sábados

Por la mañana

9.00 Santa Misa.

11.00 Bautismos.

Por la tarde

17.00 Santo Rosario.

18.00 y 19.00 Santa Misa.

20.00 Cierre del Santuario.

Domingos

Por la mañana

8.00 Santa Misa radial, 10.00 y 11.00.

Por la tarde

17.00 Santo Rosario.

18.00 y 19.00 Santa Misa.

20.00 Cierre del Santuario.

𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗲𝘀𝗮𝘀: 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 𝘆 𝗝𝗮𝗿𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗴𝗿𝗼

También habrá gente en el Santuario Catedral para poder guiar y acompañar a los turistas; en la Sala de Promesas se podrá contemplar la Cadena del Milagro y el Jarro del Milagro en el horario de la siesta, de esta manera el peregrino, el turista que quiera ver y rezar frente a estos objetos sagrados lo podrá hacer en este lugar.

“Hemos hecho todo este movimiento con el voluntariado del Santuario Catedral para que este año podamos tener una presencia más viva, colaborando también con todo lo que es el turismo en Catamarca para los visitantes que vienen a nuestra tierra”, expresó.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗻𝗰𝗵𝗼

El sacerdote comentó que la imagen peregrina de la Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo, estará presente en el acto inaugural de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizará el viernes 17 de julio, engalanando la fiesta mayor de los catamarqueños.

Como todos los años, los servidores del Santuario están preparando el stand para la Virgen del Valle, que estará ubicado en el Pabellón de Turismo.

Sobre el particular, el sacerdote detalló que “este año tendrá un significado especial y el tema será ‘Hilos, historia, presencia de gracia de la Virgen del Valle en el tiempo, la cultura y la vida del hombre en estas tierras’. Vamos a tener algunas prendas típicas como una alfombra tejida en Belén, donada por esa parroquia del año 1941, como para que se sepa que Catamarca es pionera no sólo del poncho sino también de las alfombras, que son tan bien vistas y valuadas; además, habrá tinajas de barro destacando la cultura Cóndor Huasi, La Ciénaga y La Aguada. Todo eso va a estar plasmado en la cultura que se mete porque la imagen de la Virgen del Valle se también se metió en nuestra cultura, en nuestra presencia, en nuestro quehacer hasta el día de hoy”.