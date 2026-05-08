La Residencia de Adultos Mayores “Fray Mamerto Esquiú” celebra su 99° aniversario, consolidándose como un espacio emblemático de cuidado, acompañamiento y contención.

A lo largo de su historia, la institución ha albergado a miles de adultos mayores, convirtiéndose no solo en un lugar de asistencia, sino también en una parte fundamental de la gran familia del Ministerio de Desarrollo Social.

Fundada el 7 de mayo de 1927, la residencia nació como un refugio destinado a brindar asistencia a personas en situación de vulnerabilidad social. Con el paso del tiempo, evolucionó hasta transformarse en una residencia de larga estadía orientada a la protección, promoción de derechos y mejora de la calidad de vida de sus residentes.

Actualmente, la institución alberga a 46 residentes y desarrolla diariamente talleres recreativos, actividades culturales, espacios de cine, charlas y acompañamiento permanente, promoviendo el bienestar integral y favoreciendo una vida activa tanto en el aspecto físico como emocional.

La Residencia “Fray Mamerto Esquiú” representa un lugar lleno de historias, emociones y aprendizajes, donde cada residente encuentra contención, compañía y un hogar basado en el respeto, la dignidad y el cariño.