Con un marco multitudinario y colmado de alegría, más de 8.000 adultos mayores provenientes de Belén, Santa María, Tapso, Saujil, Pomán, Los Altos, Paclín, Huillapima, Chumbicha, distintos puntos de la Capital y visitantes de La Cocha, Tucumán, se reunieron en el Predio Ferial Catamarca para vivir una jornada de homenaje pensada especialmente para ellos.

El festejo contó con la presencia del señor Gobernador, junto a autoridades provinciales y equipos del Ministerio de Desarrollo Social, AGAP y la Municipalidad de la Capital, quienes acompañaron con entusiasmo esta gran fiesta destinada a quienes fueron los verdaderos protagonistas de la jornada: los adultos mayores que disfrutaron de principio a fin cada momento.

Durante la celebración, los asistentes compartieron espectáculos artísticos de primer nivel, sorteos con importantes premios y numerosas actividades recreativas, que convirtieron al encuentro en una experiencia única, marcada por la diversión, la música y la emoción compartida.

Este festejo provincial reafirma el compromiso del Gobierno de Catamarca con la promoción del bienestar integral de las personas mayores, poniendo en valor su participación activa y reconociendo el aporte invaluable que realizan día a día en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.