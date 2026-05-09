El joven prodigio argentino volvió a brillar a nivel internacional y logró convertirse en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, dejando una huella enorme en el ajedrez mundial. 🏆

Con una actuación sobresaliente en Cerdeña, donde sumó 6 de 8 puntos posibles, Faustino alcanzó la norma de Gran Maestro antes de la última ronda del certamen. Ahora se medirá ante el subcampeón del mundo, Ian Nepomniachtchi, en un duelo de alto nivel. 💪♟️

Un logro que llena de orgullo al país y que refleja el talento, la disciplina y la pasión de una nueva generación que pisa fuerte en el deporte. 🙌🇦🇷

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