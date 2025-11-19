El Ministerio de Desarrollo Social junto al Municipio de la capital, llevó adelante la celebración del Día Provincial del Emprendedor en la Plaza 25 de Mayo, donde más de 190 emprendedores de distintos rubros compartieron sus productos, proyectos y servicios con la comunidad.

La propuesta reunió a familias, visitantes y emprendedores en un espacio pensado para visibilizar el talento local y fortalecer la economía provincial.

A lo largo de la jornada, los emprendedores expusieron sus trabajos en un clima de acompañamiento institucional, participación ciudadana y promoción del desarrollo productivo.

Además, se ofrecieron espectáculos en vivo y actividades abiertas al público, generando un entorno de intercambio y vinculación entre quienes impulsan iniciativas propias.

Destacamos el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de cada emprendedor, subrayando el rol fundamental que cumplen en la generación de oportunidades, empleo y crecimiento económico.