 

📍 Calle Sarmiento al 600, entre San Martín y República.

La imagen, captada en sentido sur–norte, nos muestra una postal de la Catamarca de otros tiempos:

🔹 Parte del Viejo Club Social 25 de Agosto

🔹 La Casa Parroquial (hoy santería y drugstore)

🔹 La Catedral y la Casa de Gobierno al fondo

🚋 En la calle se observan los rieles del tranvía y algunos transeúntes, cobijados bajo la sombra de los naranjos para mitigar el calor reinante.

🗓️ Año 1908

📸 Gentileza: Antiguacatamarca

