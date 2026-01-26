📍 Calle Sarmiento al 600, entre San Martín y República.
La imagen, captada en sentido sur–norte, nos muestra una postal de la Catamarca de otros tiempos:
🔹 Parte del Viejo Club Social 25 de Agosto
🔹 La Casa Parroquial (hoy santería y drugstore)
🔹 La Catedral y la Casa de Gobierno al fondo
🚋 En la calle se observan los rieles del tranvía y algunos transeúntes, cobijados bajo la sombra de los naranjos para mitigar el calor reinante.
🗓️ Año 1908
📸 Gentileza: Antiguacatamarca
