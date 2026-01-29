El próximo domingo 1 de febrero de 2026, desde las 11:00 horas, se disputará la 5ª fecha del Torneo de Verano, en el marco de la Copa Homenaje a Huguito “El Chancha” Rodríguez.

La jornada tendrá lugar en la cancha del Club Sportivo Concepción y promete una intensa actividad futbolística, con la participación de equipos de la Fecha Libre CSC “A” y la 1ª División.

La entrada general tendrá un valor de $3000, mientras que el estacionamiento costará $1000 tanto para autos como para motos.

El evento es organizado e invitado por el Club Sportivo Concepción, que continúa apostando al deporte y al reconocimiento de figuras destacadas del fútbol local.

Se invita a toda la comunidad a acompañar y disfrutar de una jornada a puro fútbol, camaradería y homenaje. ⚽🔥

 

 

Artículo anteriorACCIONES CONTRA EL DENGUE EN LOS ALTOS 
Artículo siguientePRIMER TORNEO BLITZ DEL CIRCUITO DE VERANO
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor