El próximo domingo 1 de febrero de 2026, desde las 11:00 horas, se disputará la 5ª fecha del Torneo de Verano, en el marco de la Copa Homenaje a Huguito “El Chancha” Rodríguez.

La jornada tendrá lugar en la cancha del Club Sportivo Concepción y promete una intensa actividad futbolística, con la participación de equipos de la Fecha Libre CSC “A” y la 1ª División.

La entrada general tendrá un valor de $3000, mientras que el estacionamiento costará $1000 tanto para autos como para motos.

El evento es organizado e invitado por el Club Sportivo Concepción, que continúa apostando al deporte y al reconocimiento de figuras destacadas del fútbol local.

Se invita a toda la comunidad a acompañar y disfrutar de una jornada a puro fútbol, camaradería y homenaje. ⚽🔥