 Defensores fue una máquina y no dejó dudas: **aplastó a Villa Cubas** en una tarde llena de fútbol, goles y mucha intensidad. 💪⚡

📍 En la cancha de Defensores, el equipo local mostró todo su poder ofensivo y se quedó con un triunfo contundente que hizo vibrar a los presentes.

🎥 Catamarca Despierta estuvo ahí, cubriendo cada jugada y cada grito de gol… y te trae el resumen completo de una jornada que tuvo de todo.

👉 Si te lo perdiste, no te preocupes… reviví los goles y lo mejor del partido con nosotros. #CatamarcaDespierta #FútbolCatamarqueño

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