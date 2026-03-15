En un encuentro vibrante del fútbol local, General Paz derrotó 3 a 1 a Sindicato de Vialidad Provincial, en un partido que tuvo goles, grandes jugadas y momentos de alto nivel futbolístico.

El conjunto ganador logró imponerse con autoridad en el marcador, aprovechando sus oportunidades y mostrando efectividad en los momentos claves del partido. El encuentro también dejó jugadas destacadas, caños, situaciones polémicas que dieron lugar a revisiones estilo “VAR” y un gran ritmo de juego, lo que mantuvo la atención del público durante todo el desarrollo.

Pero más allá del resultado, uno de los aspectos que llamó la atención fue la innovadora manera de motivar a los jugadores por parte del director técnico de Sindicato de Vialidad, Pascual, quien viene impulsando una forma diferente de vivir el fútbol en el ambito veterano.

El entrenador apuesta a darle mayor visibilidad y profesionalismo al equipo, incorporando transmisiones en vivo de los partidos, cobertura con cámaras, tomas aéreas con drone y registros audiovisuales que luego sirven tanto para el análisis del juego como para fortalecer el compromiso del plantel.