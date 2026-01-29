El Servicio Meteorológico Nacional informó una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche de la jornada de hoy.

La advertencia alcanza a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Se esperan tormentas de intensidad fuerte a severa, con lluvias abundantes en lapsos cortos, importante actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento intensas que podrían superar los 90 km/h.

Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

 

Artículo anteriorCatamarca fortalece vínculos comerciales internacionales en la Gulfood 2026
Artículo siguienteACCIONES CONTRA EL DENGUE EN LOS ALTOS 
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor