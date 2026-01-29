El Servicio Meteorológico Nacional informó una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche de la jornada de hoy.

La advertencia alcanza a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Se esperan tormentas de intensidad fuerte a severa, con lluvias abundantes en lapsos cortos, importante actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento intensas que podrían superar los 90 km/h.

Los acumulados de precipitación estimados oscilan entre 20 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.