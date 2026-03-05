 

Una gran oportunidad para aprender, practicar y desarrollar la mente con el ajedrez, un juego que fortalece la concentración, la estrategia y la toma de decisiones.

📚 Clases para todos los niveles

🗓 Días: Lunes y Miércoles

Horario: 19:30 a 21:00 hs

Tanto si estás dando tus primeros pasos como si ya sabés jugar, podés sumarte y seguir mejorando tu nivel en un espacio pensado para aprender y compartir.

📲 Inscripciones: 3834-015053

Una propuesta impulsada por Ledesma – Diputado Provincial, generando espacios de aprendizaje y participación para la comunidad.

♟️ ¡Sumate y descubrí el apasionante mundo del ajedrez!

