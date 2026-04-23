El ajedrez sigue ganando espacio en la comunidad y este martes no es la excepción. Desde el Centro Vecinal “Domingo Faustino Sarmiento”, invitan a vecinos y vecinas a sumarse a una nueva jornada de clases abiertas para todas las edades y niveles.

La propuesta está destinada a niños desde los 5 años en adelante, pero también incluye a jóvenes y adultos que quieran iniciarse o perfeccionarse en este apasionante juego que combina estrategia, concentración y aprendizaje constante.

Las clases se desarrollan los días martes y jueves, en el horario de 17:30 a 19:00, en la sede ubicada en Pje. Sgto. Cisnero 38, en el barrio El Mástil.

Desde la organización remarcaron la importancia de generar estos espacios recreativos y educativos en el barrio: “Hoy también tenemos clases en el centro vecinal, te esperamos”, expresaron, invitando a la comunidad a participar.

Una excelente oportunidad para aprender, compartir y disfrutar del ajedrez en un ambiente familiar y accesible para todos. ❤️♟️